Esplosione via Nizza: due 24enni perdono la casa, la madre lancia una raccolta fondi per aiutarli

Elena e Alessandro, due fidanzati 24enni, hanno perso la casa in seguito all’esplosione di via Nizza lo scorso 29 giugno. La mamma di Elena aveva acquistato l’immobile nel 2020, mentre Alessandro vi si era trasferito qualche giorno prima. Simona Aimino ha quindi lanciato una raccolta fondi su GoFundMe in aiuto della figlia e del suo ragazzo.

“Elena - racconta - si è salvata perché in quel momento non era in casa, ma ospite di un'amica. La parete divisoria dell'appartamento in cui dormiva Alessandro - prosegue - è crollata insieme all’armadio, che gli è caduto addosso. Ha lottato nelle fiamme e si è liberato dall'armadio, riportando ustioni alle braccia e alle mani. Quando ha solcato il pavimento incandescente per scappare, si è ustionato anche i piedi. Poi è corso lungo le scale per salvarsi. L'incendio ha distrutto tutto: mobili, elettrodomestici, i loro vestiti e i loro ricordi, non vogliamo che vengano distrutti i loro sogni e le loro speranze! Non hanno più nulla!”.



La raccolta fondi in loro sostegno ha ricevuto 150 donazioni arrivando a 5.800 euro ma l'obiettivo è arrivare a 6.500.

Per info: https://www.gofundme.com/f/insieme-per-elena-e-alessandro