Le Vele Alassio: tre notti da vivere tra grandi ospiti, musica internazionale e stile!

Una settimana all’insegna del divertimento, della musica e dell’eleganza attende il pubblico de Le Vele Alassio, pronto ad animare la Riviera ligure con tre appuntamenti imperdibili. Ogni evento avrà una propria identità, ma tutti saranno accomunati dall’eccellenza dell’intrattenimento che da sempre contraddistingue il celebre club.

Giovedì 9 luglio — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte giovedì 9 luglio, dalle ore 23:00, con il ritorno di Mamacita, il party più amato dagli appassionati delle sonorità Latin Urban. Un format capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di energia, spettacolo e grandi successi, pronto ancora una volta a trasformare la pista de Le Vele in una festa senza sosta.



Promozioni della serata:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

Venerdì 10 luglio — ore 23:00 — FEELINGS

Venerdì 10 luglio, sempre dalle ore 23:00, sarà la volta di Feelings, l’evento che porta ad Alassio un’atmosfera internazionale attraverso le migliori selezioni Afro House e Indie Dance. Special guest della serata sarà Enzo Siffredi, DJ e produttore italiano tra i più apprezzati della scena Afro House, protagonista nei club più prestigiosi del panorama internazionale. Al suo fianco, in consolle, ci sarà Francis Key, autentico punto di riferimento per il pubblico de Le Vele, capace di creare il perfetto equilibrio tra eleganza musicale ed energia in pista.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora e mezza dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

Sabato 11 luglio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Gran finale sabato 11 luglio con il ritorno di Stylhertz – "Where Music Meets Style", l'appuntamento simbolo del sabato notte della Riviera ligure. Una serata che unisce musica, glamour ed esclusività, diventata negli anni un punto di riferimento per chi desidera vivere una notte all'insegna dello stile. In consolle, Judici per un esclusivo all night long! Per l'occasione, nel rispetto del dress code che contraddistingue l'evento, per gli uomini è gradita la camicia, così da contribuire a creare quell'atmosfera elegante e ricercata che rende Stylhertz un'esperienza unica.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima bottiglia.

Tre serate, tre format di successo e un’unica destinazione: Le Vele Alassio, pronta ancora una volta a regalare emozioni, musica e divertimento nel cuore dell’estate.

Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.

È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!

Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 9th July 2026

Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 9th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Val S

Lizzio

Rayden





PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-9th-july-2026/237031/channel/le-vele

Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 10th July 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 10th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS





LINE UP

Enzo Siffredi

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-10th-july-2026/237124/channel/le-vele

Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 11th July 2026



Where music meets style!



Saturday, 11th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-11th-july-2026/237168/channel/le-vele





Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents