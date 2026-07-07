Alpignano, la Filarmonica in concerto per la Festa di San Giacomo Maggiore

Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano parte della vita di una comunità. Momenti attesi, riconoscibili, capaci di richiamare persone, famiglie e generazioni diverse attorno a un’esperienza semplice e preziosa: stare insieme, ascoltare musica dal vivo e ritrovare il senso più autentico della festa.

È con questo spirito che la Società Filarmonica di Alpignano APS invita tutta la cittadinanza al tradizionale Concerto della Festa Patronale di San Giacomo Maggiore, in programma sabato 11 luglio alle ore 21.00 presso la Parrocchia SS. Annunziata, in Via Valdellatorre 64 ad Alpignano.

Diretto dal Maestro Silvio Franchino, il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate alpignanese. Una serata pensata per accompagnare la Festa Patronale con il linguaggio universale della musica, capace di parlare a tutti e di trasformare uno spazio cittadino in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione.

Sul palco sarà protagonista la Filarmonica, realtà storica e profondamente radicata nel territorio, che da anni contribuisce alla crescita culturale della comunità attraverso concerti, attività musicali e percorsi formativi. Accanto a essa ci sarà anche la Scuola di Musica Le Note di Volta, a testimonianza di un impegno che guarda non solo alla tradizione, ma anche alla trasmissione della passione musicale alle nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Società Filarmonica di Alpignano APS, con il patrocinio del Comune di Alpignano e dell’Anbima.

L’ingresso è libero e per il pubblico sarà disponibile il parcheggio.

Con questo concerto, la Società Filarmonica di Alpignano APS rinnova il proprio invito a vivere la Festa Patronale come un’occasione di comunità: non solo un evento musicale, ma un momento per ritrovarsi, riconoscersi e condividere la bellezza di una tradizione che continua a essere viva grazie alla partecipazione di tutti.