Il festival "Un Grado e Mezzo" apre le porte del CNR di Torino: una giornata tra scienza e arte

Prima di raggiungere le Terre Alte, Un Grado e Mezzo, prosegue il suo percorso a Torino con una settimana di attività. Il 9 luglio il festival propone una giornata dedicata a laboratori, dialoghi con i ricercatori ed esperienze partecipative con il pubblico.

Nell’ambito del ricco calendario di appuntamenti che andrà avanti sino al 30 luglio, tra la città e la montagna giovedì 9 luglio i riflettori si accendono sul CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino, per l’evento “LA RICERCA SI RACCONTA: alla scoperta dei laboratori del CNR”.

Curata dal CNR in collaborazione con l’Associazione CentroScienza, ideatrice del festival, la giornata, al mattino dedicata ai centri estivi, si inserisce nel solco della missione scientifica guidata dalla climatologa Elisa Palazzi, curatrice scientifica della manifestazione.

Dalle ore 17 alle ore 20 l’appuntamento è con “Esplorare la scienza tra laboratori, ambiente e arte”. Un pomeriggio dedicato ad adulti e famiglie con un percorso che intreccia divulgazione e creatività. Oltre alla visita esclusiva ai laboratori del CNR, sono previsti talk brevi di approfondimento e una mostra di pittura, a conferma di come il festival sia un laboratorio culturale diffuso che unisce la ricerca scientifica a nuove forme di narrazione dell’ambiente.

La partecipazione agli eventi è gratuita su prenotazione

Maggiori informazioni e programma completo su www.ungradoemezzo.it