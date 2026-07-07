Record di affluenza per il Kappa FuturFestival: 125 mila persone da 152 Paesi del mondo

Sono state 125 mila le persone arrivate da 151 Paesi che per tre giorni hanno ballato a tempo di musica elettronica al Kappa FuturFestival.

Una crescita sperata dal patron dell’evento, Maurizio Juni Vitale, che auspicava a un aumento del 5%, sfiorato per un pelo. “Stiamo perdendo il pubblico giovane - spiegava durante il demo tour Vitale - Per questo rivolgiamo un appello agli albergatori e a Fabio Borio teniamo a bada i prezzi che questo festival non lo vogliamo perdere. I giovani che vengono a Torino lo fanno anche per la competitività dei prezzi. Noi non abbiamo aumentato il prezzo se non per via dell’inflazione”.

Da qui, Vitale lancia un’ipotesi: “Si potrebbe fare un piccolo camping per i giovani durante il Festival”. Dove? Ancora non si sa. “Ne parlerò con la città, ma mi piacerebbe uno spazio per circa 1500 ragazzi sui vent’anni

Conclusa l'edizione torinese il Kappa guarda a nuovi orizzonti internazionali, con l'appuntamento in Messico, a Monterrey, il 13 e 14 novembre, mentre in città tornerà dal 2 al 4 luglio 2027.



Grande successo, dunque, ma come ogni anno non mancano le polemiche.

“Ancora una chiusura del Parco Dora per un grande evento che impatta sulla vita dei cittadini dei quartieri circostanti" scrivono in una nota i rappresentati del Comitato Dora Spina Tre che puntano il dito non tanto sugli organizzatori dell’evento, quanto sull’Amministrazione comunale.

“Che permette l'utilizzo e la distruzione stagionale di una parte di un parco cittadino, concedendo formalmente un'area di 15.195 metri quadri al canone forfetario di 37.800 euro. Formalmente, perché viene concessa solo l’area su cui si collocano gli impianti di vario genere, mentre l’area recintata del Parco è di almeno 150.000 mq".

La preoccupazione del Comitato è che il Kappa possa in futuro invadere altri spazi: “e l'impatto progressivamente sempre più grande del concerto, e i relativi maggiori tempi di organizzazione, renderà insufficiente l'area del Parco già oggi chiusa e l'evento finirà col debordare in chiusure e giorni di occupazione”, ma soprattutto che “qualcuno si proporrà di gestire per tutto l'anno l'intero Parco Dora, con una sostanziale privatizzazione.