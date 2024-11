16enne travolta ed uccisa da un'auto: in corso Casale un attraversamento pedonale rialzato

In corso Casale 246, dove il 20 ottobre 2023 una macchina ha travolto ed ucciso la 16enne Emilia Maidaska mentre attraversava sulle strisce per andare a scuola, arriva un attraversamento pedonale rialzato. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Via libera da Roma

Il Comune aveva chiesto al Ministero dei Trasporti di poter utilizzare le economie dei ribassi d'asta per effettuare questo intervento di moderazione del traffico. Lo scorso 21 ottobre è arrivato il via libera da Roma.

A fine 2023 nel tratto di strada al confine di Madonna del Pilone e Sassi sono stati messi due apparecchiature per moderare la velocità delle automobili. "A differenza dei velox fissi - ha chiarito Foglietta - è necessario la presenza di un agente di Polizia Stradale. Pertanto è inserita nei controlli sugli eccessi di velocità, a rotazione con altre località".

"A distanza di un anno dalla morte di Emilia e di due anni dalla mozione che avrebbe potuto salvarla, - ha replicato Firrao- l'attraversamento pedonale non è ancora stato messo in sicurezza". "Questa giunta continua ad essere immobile anche in casi gravi" conclude il consigliere di Torino Bellissima.