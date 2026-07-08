Pinerolo 2027: nel Campo largo Elvio Rostagno apre alle Primarie

I nomi sono sul tavolo dalla sera del 10 aprile, ma a distanza di 3 mesi non è ancora stata individuata la guida del Campo largo e nemmeno sono stabiliti i criteri per poterla scegliere.

Ora da uno dei tre candidati arriva l’invito a una decisione entro qualche settimana e l’apertura a eventuali Primarie, per uscire dal pantano.

La proposta l’ha inoltrata al Pd di Pinerolo Elvio Rostagno, nome scelto dai Democratici assieme a quello della segretaria Silvia Lorenzino. Dall’altro lato la vicesindaco Francesca Costarelli, sostenuta dalla maggioranza uscente e da Avs.

Da quando i nomi sono usciti sul tavolo del Campo largo, le forze di centrosinistra non sono riuscite a dipanare la matassa e nemmeno si vedono, al momento spiragli di intesa sulla guida della coalizione. Da qui la mossa di Rostagno che sottolineerebbe la necessità di definire la questione, per permettere al prescelto o alla prescelta di poter lavorare alla creazione di un gruppo in vista delle elezioni comunali del 2027. In alternativa prospetta l’indizione delle Primarie. Uno strumento che all’interno del centrosinistra molti percepiscono come divisivo, ma che potrebbe allargare il raggio della coalizione, se anche i Socialisti di Lara Pezzano accettassero di fare parte della partita, oltre a ‘ripescare’ l’ex consigliere comunale Marco Gaido, che ha rotto proprio su questo tema e vuole ricandidarsi in autonomia, come fatto nel 2021.

Il Pd si è già riunito ieri sera, con il direttivo che ha affrontato anche il tema della lettera di Rostagno. Ora saranno proprio i Democratici a dover valutare il da farsi ed eventualmente scegliere uno dei suoi due candidati per poi affrontare il discorso con Costarelli e i suoi sostenitori.