La Regione Piemonte si stringe intorno alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Pierenzo Picollo, storico e stimato Presidente del Cral (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) della Regione Piemonte, scomparso a seguito di una malattia.
Picollo ha guidato per anni il Cral con straordinaria dedizione, passione e spirito di servizio, promuovendo iniziative culturali, sociali e ricreative volte a favorire l’aggregazione e il benessere dei dipendenti regionali, diventando un punto di riferimento importante per l’intera comunità dell'ente
Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore Regionale al Personale, Gian Luca Vignale, esprimono a nome di tutta la Giunta il più profondo cordoglio.
«Con la scomparsa di Pierenzo Picollo perdiamo non solo un collaboratore prezioso, ma un uomo che ha saputo interpretare lo spirito di comunità all'interno della nostra amministrazione — dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l'Assessore Gian Luca Vignale —. Pierenzo ha dedicato anni di impegno instancabile al Cral, con costante attenzione alle persone, al dialogo e alla solidarietà tra i lavoratori. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i soci del Circolo vanno la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze da parte di tutta la Regione Piemonte».
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Cronaca | 09 luglio 2026, 19:20
Addio a Pierenzo Picollo, storico presidente del Cral della Regione Piemonte
Il ricordo di Cirio e Vignale: "Perdiamo non solo un collaboratore prezioso, ma un uomo che ha saputo interpretare lo spirito di comunità all'interno della nostra amministrazione"
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