A Torino tre nuovi autovelox fissi: ecco dove saranno posizionati

Automobilisti indisciplinati attenti: a Torino si accendono tre nuovi autovelox. La notizia era già stata annunciata negli scorsi mesi, ma oggi l'assessore alla Municipale Marco Porcedda in Sala Rossa ha fornito ulteriori dettagli rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Ecco dove saranno

Attualmente è in corso l'installazione di due apparecchi fissi. Il primo si trova in corso Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via Oxilia e via Scotellaro, mentre il secondo in corso Grosseto, nel tratto tra via Casteldelfino e via Roccavione. Si tratta di strumentazione fissa, quindi non c'è l'obbligo di presenza dei Vigili: la multa arriva direttamente a casa, dopo che l'occhio elettronico ha letto la targa di chi non rispetta i limiti di velocità.

Quando verranno accesi?

I nuovi autovelox saranno montati entro il prossimo settembre. Prima di accenderli, la Polizia Municipale dovrà fare gli accertamenti sul corretto posizionamento della segnaletica e del dispositivo. Ci saranno poi quindici giorni di pre-esercizio, in cui l'apparecchio non sarà acceso, ma saranno presenti le Pattuglie e verrà avviata una campagna a scopo informativo.

E' in corso anche l'installazione di un autovelox fisso in corso Venezia: in questo caso non si sa ancora quando verrà attivato, perché prima bisogna ottenere il via libera del Prefetto come prevede il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti.

Firrao (Torino Bellissima): "Giunta bombarda solo i torinesi di multe"

Critico il vicecapogruppo Firrao: "La filosofia di questa Giunta non cambia: l'unico modo per migliorare la sicurezza stradale è continuare a bombardare i torinesi di multe". "Nel frattempo -ha aggiunto l'esponente della minoranza - gli incidenti aumentano, così come le sanzioni, ma i veri interventi di prevenzione come asfaltature e strisce ben visibili non si fanno".