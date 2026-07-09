Il Luglio Bibianese vuole riaccendere i motori d’epoca

Gli amanti delle auto d’epoca avranno un motivo in più questo fine settimana per non perdersi la domenica del Luglio Bibianese. Nella nuova piazzetta di Bibiana, inaugurata durante ‘Da la Crota al Sulè’ di maggio, la mattina del 12 luglio, prenderanno posto gli espositori del Mercatino di ricambi per auto d’epoca. Per la prima volta l’evento accompagnerà il ritrovo di auto storiche di piazza Galvano e quello dei Vespini, vicino al monumento di piazza San Marcellino. “Questa è una delle novità della nuova edizione del Luglio Bibianese nel cui programma abbiamo cercato di inserire eventi e spettacoli in grado di intercettare i gusti di diverse generazioni”, introduce Piero Caffaro presidente della Pro loco di Bibiana, associazione che organizza la manifestazione.

Gli spettacoli partono domani, venerdì 10, con il dj set party di dj Nico Walker. Sabato 11, invece, salirà sul palco la cartoon tribute band Cavalieri di Zara: l’invito è di partecipare alla serata travestiti dal personaggio del cartone animato preferito.

Domenica, oltre al ritrovo di mezzi d’epoca e al mercatino dei ricambi, ci sarà l’intrattenimento di Casa Peyretti Show e, nel pomeriggio, lo spettacolo di danza ‘La fabbrica di cioccolato’ del Dance Lab di Bibiana. La sera saliranno sul palco i Farinei dla Brigna con i loro brani di pop-rock goliardico e demenziale.

Il dj set party di Matteo Dianti sarà l’evento musicale di lunedì 13 mentre martedì 14 si esibiranno i Kinds of Magic, tribute band dei Queen, per la serata offerta dalla sezione di Bibiana della Fidas. Martedì sarà anche la giornata della tradizionale corsa non competitiva e la camminata sui sentieri di San Bernardo (iscrizioni: bibianadicorsa@gmail.com), organizzata dall’Atletica Val Pellice.

Durante tutto il Luglio Bibianese si potrà cenare e pranzare la domenica sotto la tensostruttura montata in piazza Vittorio Emanuele II mentre in via Ex Internati e Deportati si potrà prelevare la grigliata da asporto.

Per gli spettacoli l’ingresso è libero e gratuito mentre per le cene e per il servizio d’asporto è necessario prenotare entro le 14 del giorno stesso chiamando i numeri 348 3367322 (Piero), 338 8274656 (Luca).