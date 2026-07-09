Nasce AVS in Sala Rossa e Circoscrizioni. Campo largo Comunali Torino? "Al M5S diciamo andiamo uniti"

A rompere il ghiaccio nella caldissima sede di corso Siccardi 6, mentre il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re distribuisce il Piano Estate 2026, è il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che dice: "Io sono a favore dell'aria condizionata, ma è necessario cambiare tecnologia. Noi siamo per il diritto di tutti ad avere l'aria fresca: ci sono anziani che soffrono il caldo in questi giorni e non possono permettersi l'aria condizionata".

Nasce AVS in Sala Rossa e Circoscrizioni

Bonelli oggi ha fatto tappa a Torino insieme al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni per annunciare la nascita in Sala Rossa, ma anche in tutte le Circoscrizioni, del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra. Una novità in vista delle Politiche e Comunali 2027, dove la compagine si presenterà alle urne.

Campo largo?

Il vero nodo a Torino è se anche qui, come si sta cercando di fare nel resto d'Italia, si potrà concretizzare il campo largo. In Piemonte alle Regionali del 2024 centrosinistra e M5S corsero divise. Complici le idee diverse su alcuni temi, come l'ospedale di Torino nord alla Pellerina, ma anche le ruggini tra i due partiti. A partire dall'ex sindaca Chiara Appendino e l'attuale primo cittadino Stefano Lo Russo, in forte contrasto al tempo del mandato cittadino dei pentastellati.

La stessa Appendino, dal palco della Festa Unità di Torino del 2025, aveva posto il veto a qualsiasi possibile alleanza con il centrosinistra in caso di ricandidatura di Lo Russo. Oggi Fratoianni, sulla possibile coalizione con i pentastellati, si dimostra possibilista: "Qua decidono i torinesi e le torinesi: questo è un principio che cerchiamo di osservare ovunque".

"Naturalmente - ha poi aggiunto in riferimento a Lo Russo - dove c'è un sindaco uscente alla prima legislatura, si parte da qui. Mi pare naturale poi che Alleanza Verdi e Sinistra lavori a Torino, così come in tutta Italia, per costruire la coalizione che si presenterà alle elezioni politiche per battere la destra e governare il Paese".

"Lavoreremo - ha aggiunto il leader di AVS - in questa direzione: io sono ragionevolmente certo che anche a Torino, come nelle altre grandi città al voto, si realizzi la coalizione".

La storia

A ripercorrere la strada che ha portato alla nascita di Alleanza Verde Sinistra in Comune e Circoscrizioni è la capogruppo in Sala Rossa Sara Diena: "Il nostro gruppo è nato nel 2021 per intercettare il bisogno di fare politica, soprattutto dei giovani sfiduciati da questa politica ancora troppo maschile e vecchia".

A farle eco, il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re: "Per la prima volta arriviamo alle elezioni in anticipo con il nostro nome, simbolo e con la partecipazione della comunità. Questo ci permetterà di discutere per tempo dei programmi ed indirizzi politici".

A concludere, il vicecapogruppo alla Camera di AVS, Marco Grimaldi: "Noi cresciamo, cresciamo e cresciamo: non ci poniamo limiti. L'annuncio di oggi non scontato: noi ci sentiamo addosso la responsabilità di questa crescita, soprattutto per i giovani".

Appello al M5S

"Alleanza Verdi Sinistra - ha detto Bonelli - nelle grandi città è stabilmente a due cifre: dobbiamo fare in modo che anche nelle aree rurali si arrivi a portare la nostra proposta politica. Noi alle elezioni puntiamo a superare il 10%: ci candidiamo a governare Torino e l'Italia, siamo una forza di stabilizzazione e dei pontieri".

E sull'alleanza con il M5S per le Comunali di Torino, Bonelli chiarisce: "Noi auspichiamo una ricomposizione: stiamo vivendo una fase storica complessa. Dobbiamo costruire un'alleanza nel centrosinistra per mandare a casa la destra che pensa solo al potere. Il ruolo della città - ha poi aggiunto - passando per Palermo, Torino e Milano, per la vittoria del centrosinistra è fondamentale".

"Saremo forti e vincenti se sapremo costruire un'alleanza sui territori: questa è la responsabilità che ci sentiamo - ha concluso - Il messaggio che vogliamo trasmettere al M5S è che, se andiamo divisi, rischiamo di presentarci più deboli".