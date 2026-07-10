Terrore sulla collina di Torino, donna legata e minacciata dai rapinatori che svaligiano la casa e fuggono

Ore da incubo, per una donna residente a Pecetto Torinese, nella collina che si affaccia sulla città. Ha 59 anni Wilma Ignelzi, che la scorsa serata - mentre si trovava da sola all'interno della sua abitazione - è stata sorpresa dai ladri. Non c'erano né il marito, un imprenditore del settore tessile, né il figlio.



I malviventi l'hanno raggiunta e minacciata, legandola con una corda. Le hanno puntato una pistola alla fronte e poi in bocca. Cercavano la cassaforte, anche se in casa non c'è. Hanno così iniziato a rovistare in tutta la villa e hanno portato via quel che hanno trovato. Quindi la fuga, ancora accompagnata da minacce.

Infine, l'allarme alle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini riprese dalle telecamere di sicurezza nella zona.