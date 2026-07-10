Museo del Cinema: sospese per il troppo caldo le visite alla cupola della Mole, aperto a Ferragosto

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino sarà regolarmente aperto tutti i giorni con orario 9:00-19:00 (chiuso il martedì), per tutta l’estate 2026 e nel mese di agosto sarà aperto straordinariamente martedì 11 e 18 agosto e regolarmente giovedì 15 agosto. Almeno fino al 31 agosto sono sospese le visite guidate all’intercapedine della cupola della Mole Antonelliana, a causa delle temperature elevate.

Si confermano invece per il periodo estivo le visite guidate e vengono proposte delle attività adatte per tutte le età.

Visita guidata “Alla scoperta del Museo”

Tutte le domeniche di luglio e agosto e tutti i giorni dall’8 al 23 agosto alle ore 11:00 (incluso il giorno di Ferragosto)

Il percorso permette di conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.

Prenotazione fortemente consigliata su https://cinema.museitorino.it/categorie/pubblico/

Visita guidata alla mostra “My Name Is Orson Welles”

tutti i sabati di luglio e agosto alle ore 17:00

La mostra, che occupa gli spazi dedicati alle grandi mostre temporanee sull’iconica rampa elicoidale dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, trova il proprio elemento portante nell’idea dei mille volti di Orson Welles, immagine che restituisce la natura profondamente proteiforme di un artista capace di trasformarsi incessantemente nel corso della sua vita.

L’ingresso comprende la visita guidata della mostra temporanea e l’ingresso al Museo, accessibile dopo la visita guidata.

Prenotazione fortemente consigliata su https://cinema.museitorino.it/categorie/pubblico/

Inoltre, su prenotazione per famiglie e piccoli gruppi, è lo speciale percorso di visita “Scopri il Museo”. Il visitatore può scegliere direttamente con la guida il percorso che più lo interessa e incuriosisce. Al piano dedicato all’Archeologia del cinema le diverse sale tematiche consentono di scoprire i dispositivi ottici, le tecniche, i giochi e gli spettacoli che hanno portato al “Cinématographe” dei fratelli Lumière; La Macchina del cinema è invece l’area dedicata ai protagonisti e alle fasi della realizzazione del film: dalla sceneggiatura alla postproduzione, dai costumi alle riprese sul set.

Prenotazione obbligatoria e acquistabile solo online https://cinema.museitorino.it/categorie/visite-guidate-per-famiglie-o-piccoli-gruppi/

Il Cinema Massimo sarà chiuso dal 9 luglio al 6 settembre 2026 inclusi, mentre la Bibliomediateca "Mario Gromo" e l’Archivio Storico resteranno, invece, chiusi al pubblico dal 3 al 21 agosto 2026 compresi.