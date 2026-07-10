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Viabilità e trasporti | 10 luglio 2026, 15:12

Sulla Sp 190 ad Avigliana fino a Ferragosto un cantiere di Fibercop

I lavori erano cominciati il 7 luglio in assenza della posa delle necessarie indicazioni sui percorsi alternativi da parte della ditta ed hanno provocato disagi alla circolazione

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

E’ stata richiesta alla Città metropolitana di Torino dalle imprese Sielte e Solutions 30 – incaricate da Fibercop – la proroga fino al 14 agosto dell’ordinanza per eseguire in sicurezza i lavori di posa della fibra di telecomunicazione nel tratto di alcuni km fra Avigliana e Giaveno: per la precisione, dal km 7+590 (località Benna Bianca) al km 10+635 (fine competenza all'intersezione con Corso Laghi), tutto in territorio del Comune di Avigliana. I lavori erano cominciati il 7 luglio in assenza della posa delle necessarie indicazioni sui percorsi alternativi da parte della ditta ed hanno provocato disagi alla circolazione.

Non appena venuta a conoscenza della problematica, la Direzione Viabilità 2 di Città metropolitana di Torino – dopo aver richiamato la ditta ai propri obblighi di presegnalazione del cantiere sia a Giaveno in corrispondenza della circonvallazione che a Avigliana, in modo da consentire agli utenti della strada la scelta di percorsi alternativi, come il transito da Trana sulla SP 187 – ha verificato in un sopralluogo la correttezza della regolamentazione della circolazione stradale con istituzione di limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri per la delimitazione dell’area di cantiere, lungo la S.P. n. 190 “di Coazze” dalla progressiva Km 7+590 alla progressiva Km 10+635 in comune di Avigliana

Da sottolineare che sono stati migliorati i tempi semaforici e nell’ora di punta il traffico viene gestito con i movieri.

comunicato stampa

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