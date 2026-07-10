Sulla Sp 190 ad Avigliana fino a Ferragosto un cantiere di Fibercop

E’ stata richiesta alla Città metropolitana di Torino dalle imprese Sielte e Solutions 30 – incaricate da Fibercop – la proroga fino al 14 agosto dell’ordinanza per eseguire in sicurezza i lavori di posa della fibra di telecomunicazione nel tratto di alcuni km fra Avigliana e Giaveno: per la precisione, dal km 7+590 (località Benna Bianca) al km 10+635 (fine competenza all'intersezione con Corso Laghi), tutto in territorio del Comune di Avigliana. I lavori erano cominciati il 7 luglio in assenza della posa delle necessarie indicazioni sui percorsi alternativi da parte della ditta ed hanno provocato disagi alla circolazione.

Non appena venuta a conoscenza della problematica, la Direzione Viabilità 2 di Città metropolitana di Torino – dopo aver richiamato la ditta ai propri obblighi di presegnalazione del cantiere sia a Giaveno in corrispondenza della circonvallazione che a Avigliana, in modo da consentire agli utenti della strada la scelta di percorsi alternativi, come il transito da Trana sulla SP 187 – ha verificato in un sopralluogo la correttezza della regolamentazione della circolazione stradale con istituzione di limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri per la delimitazione dell’area di cantiere, lungo la S.P. n. 190 “di Coazze” dalla progressiva Km 7+590 alla progressiva Km 10+635 in comune di Avigliana

Da sottolineare che sono stati migliorati i tempi semaforici e nell’ora di punta il traffico viene gestito con i movieri.