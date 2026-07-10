Viabilità, la provinciale 47 della Val Soana allargata e messa in sicurezza a Villanuova Pont Canavese

In Valle Soana si sono conclusi i lavori del terzo lotto dell’intervento di allargamento della Strada Provinciale 47 al km 0+900 a Pont Canavese in località Villanuova. Il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo ha effettuato stamani un sopralluogo per verificare la qualità delle lavorazioni effettuate. Erano presenti alcuni amministratori locali dei Comuni della Val Soana e il Consigliere regionale Mauro Fava.

“L’intervento consente di rendere più agevole e sicura la percorrenza, grazie ad una sezione bitumata di larghezza variabile tra 6 e 7,5 metri nei tratti di raccordo all’esistente. – spiega il Vicesindaco metropolitano- Sono state realizzate una cunetta alla francese e opere di sostegno di controriva, con scogliere con massi ciclopici cementati sul lato di monte sinistro in direzione di Ronco Canavese. L’area è stata interessata dagli eventi meteorologici dell’inizio di maggio del 2025, che hanno causato il franamento di parte del versante a monte della Provinciale 47, successivamente messo in sicurezza e ripristinato. L'importo dei lavori è stato pari a circa 700.000 euro più IVA, con un impegno finanziario complessivo di 1 milione di euro, finanziati con l’introito dei canoni idrici riscossi nel 2021”.

Inizialmente si è proceduto con la demolizione dei fabbricati già acquisiti dalla Città metropolitana e dei muri in pietrame a secco presenti sul lato sinistro della Provinciale 47. Tale operazione ha richiesto la preventiva installazione di ponteggi, la rimozione delle coperture e degli infissi e successiva demolizione delle parti strutturali dei fabbricati. È stato inoltre necessario procedere con la ricollocazione della tesata e del palo di proprietà di ENEL Distribuzione, che interferivano con le operazioni di ampliamento stradale.