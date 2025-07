Mirafiori, cinghiali in strada: dieci esemplari avvistati di sera

Paura e stupore a Mirafiori sud, dove nella serata di ieri, venerdì 10 luglio, un gruppo di almeno dieci cinghiali è stato avvistato in strada Castello di Mirafiori, all’altezza del civico 111. La segnalazione è arrivata da una residente preoccupata, che ha raccontato: "Trovo sia molto pericoloso per i passanti e per le auto”.

Una situazione che ormai non sembra più essere un’eccezione, ma parte di una nuova normalità segnalata con sempre maggiore frequenza dai cittadini della zona. Gli animali, secondo quanto ricostruito, proverrebbero dalle aree verdi limitrofe: il boschetto di Nichelino, i sentieri lungo il Sangone e la zona tra la Bela Rosin e gli Orti Urbani.

Cinghiali nei giardini

Non è la prima volta che i cinghiali fanno capolino in quartiere: solo pochi giorni fa erano stati ripresi in un video all’interno degli Orti Urbani, intenti a “fare colazione” sotto un albero di prugne. Una scena che ha suscitato inizialmente tenerezza, ma che ora lascia spazio alla preoccupazione. Oltre ai danni alle coltivazioni, i residenti temono per la sicurezza stradale e pedonale, soprattutto in orario serale e notturno, quando la visibilità si riduce.

"Più controlli e prevenzione"

Dai residenti arriva una richiesta chiara: più sorveglianza, più prevenzione. “Non possiamo aspettare che ci scappi l’incidente per prendere provvedimenti” accusano in coro. "Bisogna trovare soluzioni per evitare che si avvicinino troppo alle abitazioni, ma senza ricorrere agli abbattimenti" così il consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera.