A Nichelino un nuovo sportello contro la violenza sulle donne

Come riportano quasi ogni giorno le vicende della cronaca, la violenza sulle donne è un fenomeno che non accenna a diminuire. Da qualche giorno a Nichelino c'è un nuovo centro a disposizione di chi è vittima o vuole denunciare abusi e soprusi: è nato infatti lo Sportello Antiviolenza InRete, un nuovo servizio in via Cacciatori 21/7 che rafforza la rete di protezione e sostegno della città.

Presenti il sindaco Tolardo e la consigliera Cera

Lo sportello, gestito dalla Cooperativa Mirafiori e finanziato da un bando della Regione, nasce dalla collaborazione con il CISA 12 e Comune di Nichelino. Alla inaugurazione era presenta anche la consigliera regionale Valentina Cera. "È stato scelto il quartiere Boschetto anche perché rappresenta una comunità multiculturale: lo sportello sarà specializzato nell’accogliere e accompagnare le donne con background migratorio, aiutando a superare barriere linguistiche, culturali e sociali che troppo spesso impediscono di chiedere aiuto", ha spiegato l'assessore Alessandro Azzolina.

Lo sportello si aggiunge a quello già esistente da anni grazie a EMMA ETS, con il Punto Donna di piazza Spadolini 5, rafforzando ulteriormente la rete cittadina contro la violenza di genere. "Credo profondamente che il nostro compito non sia solo intervenire quando la violenza è già avvenuta, ma costruire ogni giorno una comunità capace di prevenirla, attraverso educazione, cultura del rispetto e servizi di prossimità", ha aggiunto Azzolina, che ha ricordato l'impegno da sempre messo in campo dal sindaco Giampiero Tolardo e dall'Amministrazione comunale, che "continua a investire sui diritti, sulla prevenzione e sulla libertà delle donne. Perché nessuna deve sentirsi sola".

Indirizzi, orari e numeri di riferimento

Sportello Antiviolenza InRete – Cooperativa Mirafiori

Via Cacciatori 21/7 (Quartiere Boschetto)

Martedì, dalle 9 alle 17

Numero Verde 800 984 548

Sportello Antiviolenza E.M.M.A. ETS – Punto Donna

Piazza Spadolini 5 (Quartiere Castello)

Lunedì, dalle 14 alle 17

011 518 7438

Emergenze 24h: 366 460 7803