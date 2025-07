Non si smette di cercare Allen, scomparso da un camping a Ventimiglia: sequestrata l'auto dell'uomo che lo ha incontrato

E’ stata posta sotto sequestro la Fiat Uno dell’uomo (P.D.) che ha detto di aver visto il piccolo Allen Bernard Ganao, torinese di 5 anni, scomparso venerdì notte dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. La vettura è stata sequestrata, visto che l'uomo ha cambiato più volte versione dei fatti, come più volte evidenziato nel corso della giornata. Ha detto di aver accompagnato Allen a piedi, correggendosi successivamente e dicendo averlo fatto salire in macchina.



L'auto è stata più volte oggetto, nel corso della giornata, delle attenzioni degli esperti delle diverse forze dell’ordine ed ora sarà ulteriormente esaminata dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche. Nel corso delle febbrili ore ella giornata, la villetta dove vive l’uomo è stata quella più attenzionata ed anche la piscina è stata controllata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.



Intanto proseguono senza sosta le attività, coordinate dalla prefettura sin dalle prime ore della scomparsa, con l'attivazione del Piano Persone Scomparse. In atto sono impiegate nell'azione di ricerca e soccorso le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, le associazioni di volontariato oltre alle unità cinofile. Le attività operative di ricerca del piccolo Allen continueranno senza soluzione di continuità.



Nella giornata di ieri sono stati impiegati 183 unità, due droni termici, cani molecolari, oltre a elicotteri dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'attività di ricerca vede l'impegno anche della Capitaneria di Porto di Imperia che sta perlustrando la zona costiera di Ventimiglia con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La prefettura è in constante contatto con il Ministero dell'interno, che segue con la massima attenzione la vicenda per la quale si auspica che possa avere un risultato positivo.



"Sono ore difficili per tutta la nostra comunità. Il pensiero va sempre ad Allen. Ogni momento è carico di speranza, di attesa, di emozione trattenuta. Sono in continuo contatto con tutte le autorità preposte e seguo con estrema apprensione quanto sta accadendo" - dice il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro - "Voglio esprimere il mio profondo ringraziamento ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, a vario titolo, con dedizione e instancabile impegno, si stanno dando da fare per ritrovare il piccolo Allen".



"Un pensiero particolare va alla famiglia, che ho avuto modo di incontrare oggi, poiché da papà non oso immaginare quello che stanno passando in queste ore drammatiche" - afferma Di Muro - "Continuiamo ad attendere, nella speranza che venga ritrovato sano e salvo quanto prima. L’invito, ancora una volta, è di attenersi alle informazioni ufficiali. Grazie a tutti!".