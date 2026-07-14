Anziana truffata online, la Polizia incastra il responsabile e recupera oltre 14mila euro sottratti alla donna

Un raggiro telefonico da 14mila euro. E' quello cui è riuscita a porre rimedio la Polizia soccorrendo un'anziana che lo scorso aprile era rimasta vittima di una truffa a distanza. Aveva infatti ricevuto un sms che l’avvertiva di una transazione di quasi 1.500 euro dal proprio conto corrente. Lo stesso messaggio indicava anche un’utenza telefonica da contattare in caso di sospetti sulla bontà dell’operazione. L’anziana signora aveva quindi contattato il numero non rendendosi conto di essere oggetto di un raggiro.

Il finto operatore bancario aveva confermato alla donna di essere stata vittima di una truffa, indicandole, in prima battuta, di accedere all’homebanking, e poi di condividere lo schermo da remoto e infine di recarsi in banca per provvedere a un bonifico istantaneo, operazione utile, a dire del finto operatore, a smascherare i truffatori infedeli all’istituto. Il sedicente operatore aveva confortato la donna rassicurandola che il denaro le sarebbe stato restituito. Eseguito il bonifico di oltre 14.000 euro, però, la donna si è resa conto della truffa, denunciando l’accaduto al Commissariato di San Secondo.

Le indagini degli agenti hanno portato a rintracciare il denaro depositato su un conto corrente. E' stato così disposto il sequestro preventivo della somma acquisita in modo fraudolento, e nella circostanza, un uomo è stato denunciato.