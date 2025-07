Piscina Gaidano, niente estate: riapertura rinviata a settembre

L’estate torinese si conferma bollente non solo per le temperature, ma anche per i disagi legati agli impianti sportivi. La piscina Gaidano di Mirafiori Nord, che doveva aprire il 30 giugno, non tornerà disponibile prima della fine di agosto, slittando così (si suppone) a settembre (come da noi anticipato un mese fa, specificando che il problema è nella posa delle nuove vetrate). È questo l’ultimo aggiornamento arrivato dal cronoprogramma dei lavori, che conferma l’impossibilità di salvare la stagione estiva per un altro impianto cittadino.

A comunicarlo è l’assessore allo Sport di Palazzo Civico, Domenico Carretta, che rassicura sulla futura efficienza dell’impianto: "Abbiamo lavorato per permettere, seppur in ritardo, la riapertura dei nostri impianti – Franzoj e Lombardia – e presto anche Trecate e Colletta. Saranno efficientati. La Gaidano verrà consegnata a fine agosto e riaprirà a settembre. Si tratta dell’ultimo step".

Una dichiarazione che non basta però a placare le critiche dell’opposizione. La consigliera comunale Elena Maccanti (Lega) commenta duramente: "Purtroppo non abbiamo certezze. La Colletta non aprirà a causa di una perdita e anche la Trecate non è messa bene. Ed è la seconda estate consecutiva che i nostri impianti soffrono o addirittura nemmeno aprono. È un problema politico e morale di cui la Città dovrebbe farsi carico. Per altro, la Gaidano resta un problema, in un quartiere come Mirafiori Nord, che ha già moltissimi problemi di ordine pubblico".

Colletta e Trecate: due cantieri ancora aperti

Il caso Gaidano si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà. Anche le piscine Colletta (Vanchiglietta) e Trecate (Pozzo Strada) non riapriranno come previsto nei prossimi giorni. I lavori di ristrutturazione legati al Pnrr stanno accumulando ritardi significativi.

Alla Colletta, un guasto emerso durante il collaudo ha compromesso la vasca estiva: riempiendola, si è verificata una copiosa perdita che ha allagato la sala macchine sottostante. Al momento è aperta solo la vasca interna con 500 metri quadri di spiaggia e solarium. Anche per la Trecate bisognerà aspettare il collaudo.