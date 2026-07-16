Borgo Castello riparte: la Regione investe 9,7 milioni per il rilancio della Mandria

Si è svolto stamattina un sopralluogo congiunto della Prima e della Sesta Commissione del Consiglio regionale, , presieduta da Daniele Sobrero, unitamente all’assessore al Patrimonio, Gian Luca Vignale, al complesso di Borgo Castello, all'interno del parco della Mandria. L'iniziativa ha consentito di fare il punto sulle opere di valorizzazione già avviate e sulle linee di sviluppo strategico del sito. Alla visita hanno partecipato, oltre ai commissari, il presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, avvocato Luigi Chiappero, e i tecnici impegnati nel progetto di riqualificazione di Borgo Castello, che hanno illustrato nel dettaglio le opere in fase di realizzazione.

L'area sette-ottocentesca ha beneficiato, negli ultimi quarant'anni, di importanti restauri finanziati dalla Regione Piemonte, che hanno permesso l'apertura del Museo degli Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II e della scuola professionale Formont.

A seguito dell'interruzione dei successivi lotti di cantiere avviati a partire dagli anni Novanta, la struttura ospita oggi le attività su un terzo della superficie complessiva.

L'attuale programma di recupero, sostenuto da un investimento regionale di 9,7 milioni di euro, mira a completare il ripristino del complesso attraverso l'intervento sulla manica della Torre dell'Orologio, identificata come l'opera cardine per la riqualificazione globale del Borgo.

"La prosecuzione dei lavori a Borgo Castello rappresenta una priorità dell’amministrazione - Vignale -. Grazie alla continuità degli investimenti garantiti dalla Regione, l'apertura del cantiere alla manica della Torre dell'Orologio avvia un percorso virtuoso di recupero destinato a estendersi, nel tempo, ai collegamenti tra le corti e alle antiche serre. La nostra strategia punta a definire un modello di fruizione sostenibile, capace di coniugare la conservazione storica con un'offerta di servizi flessibile, così da garantire il pieno utilizzo del bene e salvaguardare al contempo il prezioso equilibrio naturalistico del parco".

L'obiettivo regionale è rendere questo straordinario patrimonio altamente attrattivo, così da favorire una gestione capace di valorizzarne appieno l'immenso potenziale storico, culturale e turistico. Nel corso dei lavori della commissione sono inoltre intervenute le consigliere Monica Canalis (Pd) e Sarah Disabato (M5s), che hanno formulato richieste di chiarimento.