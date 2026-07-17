Gtt sbarca in Circoscrizione 5: apre un nuovo sportello in via Stradella

Da mercoledì 23 luglio il centro civico di via Stradella 192 ospiterà uno sportello decentrato di Gtt, nato dalla collaborazione tra l'azienda di trasporto pubblico e il Comune di Torino. Un'iniziativa che punta a semplificare la vita dei cittadini, consentendo di accedere ai principali servizi senza dover raggiungere le sedi centrali.

Ad annunciare l'apertura è il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che parla di un risultato importante per il territorio e di un passo concreto verso un'amministrazione sempre più vicina ai quartieri.

Lo sportello apre il 23 luglio

Il nuovo punto GTT sarà operativo ogni mercoledì, con orario dalle 8.30 alle 15.30. L'obiettivo è offrire ai residenti un servizio facilmente raggiungibile, alleggerendo gli spostamenti verso gli uffici centrali e rendendo più semplice l'accesso alle pratiche legate al trasporto pubblico.

"Un esempio concreto di decentramento"

Per Cuzzilla l'apertura dello sportello rappresenta un segnale importante sul fronte dei servizi di prossimità. "Si tratta di un'importante opportunità per i cittadini, che potranno accedere a un servizio essenziale direttamente sul territorio, senza doversi spostare in altre sedi", sottolinea il vicepresidente.