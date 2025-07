Materiale edile, pezzi di plastica e tavole in legno: sequestrata discarica abusiva a Chianocco

Individuata e sequestrata dai Carabinieri una discarica abusiva a Chianocco. I militari hanno trovato in località Vernetto un'area di circa 450 metri quadrati dove all'interno erano stati abbandonati rifiuti da costruzione e demolizione, un mezzo da lavoro rotto, tv, pc e altri Raee, tavole di legno, pezzi in plastica di varie dimensioni e ponteggi in metallo utilizzati per lavori edili: complessivamente sono stati stimati 360 metri cubi di spazzatura.

I militari hanno quindi sequestrato l'area ed i rifiuti presenti all'interno per impedire al responsabile, che è stato denunciato, di continuare a scaricare i rifiuti. L'obiettivo è che la spazzatura venga anche smaltita correttamente.