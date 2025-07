Minacce con un coltello e furto in via Zanella, due arresti

Due cittadini egiziani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino per rapina aggravata in concorso. L’intervento è scattato nella serata di ieri, 17 luglio 2025, quando una volante del Commissariato Dora Vanchiglia e una pattuglia dell’Upgsp sono state inviate d’urgenza in via Zanella, zona Regio Paco.

Secondo quanto accertato dagli agenti, i due giovani avevano da poco aggredito un uomo in strada, colpendolo con calci e pugni e minacciandolo con un coltello puntato alla gola. Dopo averlo immobilizzato, gli avevano sottratto il telefono cellulare, una carta di credito, una catenina in oro e l’orologio da polso, per poi allontanarsi rapidamente.

Le ricerche sono state tempestive: pochi minuti dopo, le pattuglie della Polizia sono riuscite a individuare e fermare i due sospetti in via Bologna, a poca distanza dal luogo dell’aggressione. Durante il controllo, è stata recuperata l’intera refurtiva, restituita subito al legittimo proprietario.

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Va precisato che, al momento, i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari: pertanto, per entrambi gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.