Mercato Brunelleschi, parte la sperimentazione: più spazio ai banchi, niente accorpamenti

Il mercato di corso Brunelleschi cambia volto, grazie a una sperimentazione innovativa che punta a migliorare l’esperienza di operatori e cittadini senza snaturare la struttura storica del mercato. Nessun accorpamento o riduzione dei banchi: al contrario, gli spazi lasciati liberi da chi ha restituito la licenza vengono redistribuiti, offrendo un metro in più a ciascun operatore ancora attivo.

Un modello controcorrente, che potrebbe diventare esempio per altri mercati torinesi e non solo, nato dal lavoro della Commissione del Mercato Brunelleschi, che ha messo in campo un processo partecipato e concreto. Irene Vaccaro ha guidato la squadra con il supporto di Reno, Bruna, Iolanda, Federica e Daniele, tutti determinati a trovare una soluzione sostenibile e condivisa.

Obiettivo: valorizzare gli spazi esistenti e garantire maggiore ordine, qualità espositiva e fruibilità del mercato per i clienti. La sperimentazione non prevede alcuna modifica strutturale invasiva, ma punta a ottimizzare quanto già c’è, contrastando la tendenza alla riduzione degli spazi attraverso accorpamenti. A sostenere il progetto anche il Goia, il Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti, che ha dato pieno appoggio all’iniziativa.

Con l’avvio della sperimentazione, il Mercato Brunelleschi si presenta ora più ordinato, accogliente e ricco di offerta, offrendo nuove opportunità agli operatori e una migliore esperienza d’acquisto ai cittadini.