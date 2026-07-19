Stop alle auto che bloccano il mercato di corso Svizzera, via libera alle rimozioni all'alba

Durante le aperture straordinarie del mercato di Corso Svizzera si trovano spesso auto parcheggiate all'interno dell'area. Questo crea problemi agli operatori che devono ritardare il montaggio dei banchi o, nei casi peggiori, non riescono proprio a lavorare.

Non bastano i cartelli

I cartelli provvisori che segnalano il mercato straordinario non sempre bastano a evitare che i residenti, non a conoscenza dell'apertura straordinaria, lascino l'auto parcheggiata durante la notte. A cercare una soluzione è stato il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Tandurella, che ha presentato una mozione per chiedere di potenziare la comunicazione delle aperture straordinarie e dei conseguenti divieti di sosta nell'area del mercato.

Attivata la rimozione forzata

La mozione, approvata all'unanimità dai consiglieri della Circoscrizione 4, chiede anche di garantire la rimozione della auto in sosta vietata da parte della Polizia Locale e dei carro attrezzi tra le 5 e le 7 del mattino, prima dell'arrivo degli operatori. "Chiediamo che avvenga ciò che avviene in occasione del mercato regolare - ha commentato Tandurella - cioè che si rimuovano i mezzi che occupano l'area del mercato, altrimenti non è possibile lavorare".

"Siamo favorevoli a chiedere a commercio, viabilità e polizia locale un coordinamento maggiore in occasione di queste aperture straordinarie" ha commentato il presidente Alberto Re.

Al via un restyling del mercato

Il mercato di corso Svizzera, inoltre, subirà un rinnovamento. In risposta all'interpellanza dello stesso Tandurella, il coordinatore al lavoro Stefano Varesio ha comunicato che negli ultimi mesi, con uffici comunali e assessorato al commercio, sono al lavoro per un restyling del mercato.

Un progetto che tiene in considerazione le richieste dei commercianti come ottimizzare gli stalli per la presenza di alcuni posti vacanti e migliorare il passaggio dei cittadini tra i banchi. Verrà anche migliorata la sicurezza degli attraversamenti e, a luglio, sarà rifatto l'asfalto delle carreggiate.