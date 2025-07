Dimotrazione NoTav in valle di Susa: tagliata la recinzione di un cantiere e divelto un tubo dell'acqua

No Tav tornano a dimostrare in Valle di Susa. Il blitz la notte scorsa da parte di una cinquantina di persone, partito da un "campeggio studentesco" allestito in località Traduerivi.

Gli attivisti hanno raggiunto un cantiere nei pressi di Susa e hanno tagliato una parte della recinzione esterna. Hanno poi iniziato a battere sui cancelli, mentre le forze dell'ordine in tenuta antisommosa monitoravano la situazione. Dopo aver tagliato un tubo dell'acqua, gli attivisti hanno buttando acqua sui militaari.