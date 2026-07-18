San Mauro diventa per cinque giorni la capitale del judo

Per cinque giorni San Mauro Torinese diventa capitale del judo grazie all'Akiyama Summer Camp che si svolgerà al Palaburgo da domenica 19 fino a giovedì 23 luglio.

I judokas, più di 300, arriveranno dalla Svezia, dall'Estonia , dalla Spagna, dalla Francia, dalla Croazia e dalla Bosnia e soprattutto tantissimi italiani che accoreranno al richiamo dell'Akiyama, la più forte società di judo da oltre trent’anni.

Presenti campioni Olimpici come FABIO BASILE, nato proprio nella Società AKIYAMA di Settimo T. , TARA BABULFAT recente bronzo a Parigi 2024, e molti altri olimpionici come MANUEL LOMBARDO, vice campione del Mondo, ANDREA CARLINO, MATTEO PIRAS, VERONICA TONIOLO E NICOLAS MUNGAI.

La cittadina verrà presa d’assalto dai tanti sportivi in judogi che agli allenamenti di judo alterneranno visite guidate alle bellezze di Torino, al vicino TORINO OUTLET VILLAGE, ai ristoranti e pizzerie locali e alloggeranno negli alberghi limitrofi. Una bella occasione che grazie allo sport in un periodo in cui molto sono già in vacanza permette di conoscere una città unica e di praticare uno sport bellissimo.