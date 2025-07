Il torinese Luca Bono 2° classificato al Campionato Mondiale di Magia On Line

Si è concluso oggi a Torino il World Championship of Magic, il campionato mondiale di magia che ha premiato i migliori illusionisti del mondo per ogni categoria. Il talento torinese Luca Bono si è aggiudicato il secondo posto nella sezione Magia Online ossia un'evoluzione moderna degli spettacoli di magia, pensata appositamente per le piattaforme digitali. Include effetti interattivi, coinvolgenti e di grande impatto visivo, progettati specificamente per il pubblico online, mantenendo l'essenza della magia dal vivo e sfruttando al contempo le possibilità della comunicazione digitale. Questa categoria mira a colmare il divario tra la magia tradizionale e l'intrattenimento digitale contemporaneo. Come principale regola, il regolamento esclude l’utilizzo di alcun tipo di montaggio digitale in post-produzione. Dunque performance riprese in video, ma che possano riprodotte anche dal vivo. Luca ha proposto un video da 90 secondi in cui simula di combattere con i buffering di un iphone a cui peraltro, si sta scaricando la batteria. Un video divertente e geniale che rivela notevole inventiva e creatività. Oltre 140 i partecipanti da tutto il mondo. Primo classificato il tedesco Simon Pierro, terzo posto per l’americano Dennis Kim.

Luca Bono, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l'Oscar della magia, è univocamente considerato il talento magico più interessante della sua generazione, interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo. Al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia in due anni di tournée con Arturo Brachetti con oltre 400.000 spettatori.

Nei prossimi mesi riprenderà la tournée del suo one man show “L’Illusionista” diretto da Arturo Brachetti in cui porta in scena il suo percorso umano e artistico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up. Non uno show di sole illusioni, bensì un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli e far realizzare anche i desideri più impensabili.

LUCA BONO

Luca Bono (Pino Torinese, 1992) è considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista infatti a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia, e due anni dopo si aggiudica il Mandrake d'Or, riconosciuto come l'Oscar dell’illusionismo assegnato ogni anno ai più promettenti talenti internazionali. Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo con Arturo Brachetti, anche suo direttore artistico e regista nello spettacolo L’illusionista, prendendo parte al tour di Brachetti and Friends e agli spettacoli Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa! Portati in scena in Canada e in Europa.

Luca è stato protagonista di The illusionist - La grande magia (Canale 5), primo talent dedicato all’illusione in cui Bono è stato l’unico italiano ad arrivare in finale. È stato insegnante di Marco Columbro e Catherine Spaak nella prima edizione di Si può fare (Rai Uno).

E’ stato protagonista in prima serata su BOING di Vuuaalà! Che Magia!, un programma dedicato a candid camera magiche e alle risate. In questi anni Luca ha sovente commentato l’attualità sul web creando video magici legati all’attualità che sono diventati virali venendo ripresi sovente dalle testate giornalistiche nazionali. Un modo sicuramente diverso e originale di fare magia!

