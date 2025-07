Controlli sui "bangla" in Barriera: 53 violazioni in poco più di tre mesi

Vendita fuori orario di alcol, risse e schiamazzi. Sono queste le problematiche con cui quotidianamente si confrontano i residenti di Barriera di Milano dove, come in altre zone di Torino, c'è stata una vera e propria proliferazione di minimarket spesso aperti fino a tarda notte.

I problemi

I "bangla", come denunciato dal consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea con un'interpellanza, si concentrano in alcuni isolati tra corso Palermo, corso Giulio Cesare, via Montanaro e aree limitrofe. Da tempo i residenti della zona denunciano un peggioramento della qualità della vita.

Ad oggi, come ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, in Barriera di Milano sono presenti settanta minimarket. La Polizia Municipale, dopo l'entrata in vigore dello stop alla vendita di lattine di birra ed alcol in vetro dopo le 21, ha effettuato numerosi controlli. Nel dettaglio da aprile all'8 luglio sono dodici solo da parte dei Civich e quattordici con le altre forze dell'ordine.

Le multe

Complessivamente, ha chiarito l'esponente della giunta, sono state rilevate 53 violazioni della normativa in vigore. In base alla normativa europea sulla libera concorrenza, ha poi concluso Chiavarino, non si può limitare l'apertura di "bangla".