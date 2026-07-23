La comunità peruviana di Torino celebra il 205° anniversario dell'Indipendenza

Sarà una giornata all'insegna dello sport, della cultura, della musica e delle tradizioni quella in programma domenica 26 luglio al campo sportivo Nitti di via Nitti 2, dove la comunità peruviana di Torino celebrerà il 205° anniversario dell'Indipendenza del Perù.

L'iniziativa è organizzata da Frantos Onlus, storica associazione di riferimento per la comunità peruviana del territorio, con l'obiettivo di riunire famiglie, amici e cittadini in una grande festa all'insegna dell'integrazione e della valorizzazione delle proprie radici culturali.

Si parte con il torneo di calcio

La manifestazione prenderà il via alle 10 con un ricco programma sportivo. Sul campo in erba sintetica si disputeranno tornei di calcio a 8 e calcio a 5, con partite rapide che vedranno protagoniste sia squadre maschili sia femminili.

Un momento di aggregazione che ogni anno richiama decine di giocatori e sostenitori. Alle 13 spazio alla parte istituzionale della giornata con la cerimonia ufficiale.

L'evento si aprirà con l'esecuzione degli inni nazionali del Perù e dell'Italia, seguita dagli interventi delle autorità invitate, che porteranno il proprio saluto in occasione della ricorrenza nazionale peruviana.

Danze, musica e gastronomia

Il programma proseguirà con le esibizioni dei gruppi folkloristici che porteranno in scena i balli tradizionali delle tre grandi regioni del Perù: costa, sierra e selva, offrendo al pubblico uno spaccato della ricchezza culturale del Paese sudamericano.

Il pranzo sarà accompagnato dalle musiche della peña peruviana "Remembranzas", mentre nel pomeriggio la festa entrerà nel vivo con il concerto del cantante di salsa peruviano Enrique Bellido, conosciuto dal pubblico come "La Pantera de la Salsa", che animerà la giornata con un repertorio dedicato alla comunità latinoamericana.

Sicurezza e spazio dedicato ai bambini

La sicurezza dell'evento sarà garantita dalla presenza delle forze dell'ordine e di un servizio di vigilanza privata predisposto da Frantos Onlus. Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie: per i più piccoli sarà infatti disponibile una piscina dedicata, motivo per cui gli organizzatori consigliano ai genitori di portare un cambio di vestiti per permettere ai bambini di divertirsi in tutta tranquillità.