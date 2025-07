Manutenzione del verde: si lavora lungo la Dora e in zona Aurora

Proseguono in questi giorni gli interventi di manutenzione del verde pubblico in diverse zone della Circoscrizione 7. Il programma di sfalcio dell’erba, fondamentale per garantire decoro urbano, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici, è attualmente in corso in diverse aree del territorio.

Gli operatori del servizio verde stanno lavorando su più fronti, in particolare nelle seguenti località: Lungo Dora Firenze, Lungo Dora Siena, via Como e al giardino di via Saint Bon.

Si tratta di interventi periodici, ma cruciali, soprattutto nei mesi estivi, quando la crescita della vegetazione può ostacolare la visibilità su strada, ridurre l'accessibilità ai marciapiedi e compromettere l'aspetto dei parchi e dei giardini.

La Circoscrizione invita i cittadini a prestare attenzione alle eventuali segnalazioni temporanee di divieto di sosta o accesso, necessarie per permettere un lavoro più efficiente e in sicurezza da parte delle squadre addette.