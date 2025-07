Sicurezza e manutenzione delle passerelle: "Eseguito un intervento di pulizia straordinario"

Spaccio, degrado e carenza di manutenzione: sono i temi al centro dell’interpellanza presentata in Circoscrizione 4 da Carlo Morando, capogruppo della Lega, riguardanti la situazione in Spina 3.

I tre nodi

L’interpellanza ha toccato tre nodi principali: la sicurezza e il crescente senso di insicurezza tra residenti e frequentatori della zona, la manutenzione delle passerelle pedonali e della pavimentazione in sampietrini e infine lo stato del verde pubblico, comprese le aiuole e la mancanza di nuove piantumazioni.

"Serve un’attenzione maggiore su Spina 3 - ha dichiarato Morando -. Troppi episodi di scippi, furti e spaccio hanno generato un forte disagio tra i cittadini. Inoltre, diverse passerelle sono in condizioni critiche, una è chiusa da mesi, e le aiuole versano in stato di abbandono".

Le risposte

A rispondere è stato il presidente del centro civico, Alberto Re, che ha illustrato le azioni in corso e i limiti attuali della macchina amministrativa. "La questione sicurezza è stata discussa in sede di Tavolo per la Sicurezza - ha spiegato -, e abbiamo sollecitato l’Osservatorio regionale sulle periferie. Attendiamo di vedere gli effetti di queste interlocuzioni".

Per quanto riguarda le passerelle pedonali, Re ha confermato che tra fine giugno e inizio luglio è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia su una delle strutture, mentre per la passerella attualmente chiusa è stato coinvolto il Servizio Ponti e Vie d’Acqua, competente in materia.

Sul tema del verde urbano, invece, la situazione è più complessa. "Nuove piantumazioni potranno essere valutate solo attraverso la stipula di un patto di collaborazione per i beni comuni con i residenti - ha aggiunto Re -. Purtroppo, la Città non dispone di risorse aggiuntive per ulteriori interventi". Stessa sorte per i gazebo rimossi in passato: non saranno ripristinati a causa della mancanza di fondi.