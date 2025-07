Attraversamenti pedonali più sicuri, al via i lavori in via Filadelfia

Sono iniziati nelle scorse ore in via Filadelfia (quartiere Santa Rita) i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, nel tratto compreso tra corso Siracusa e i numeri civici 205 e 219. L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza della viabilità cittadina, con particolare attenzione all’incolumità di pedoni e ciclisti.

Cosa succede

L’obiettivo è ridurre la velocità dei veicoli in un tratto stradale particolarmente trafficato e spesso teatro di attraversamenti pericolosi. I nuovi attraversamenti saranno sopraelevati rispetto al piano stradale, una misura già adottata in altri punti critici della città con risultati positivi in termini di sicurezza.

Il cantiere comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione, con restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. I cantieri verranno completati nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo.

Potenziamento ciclabile Torino-Grugliasco

Dal 28 luglio al 12 settembre, via Filadelfia sarà interessata da un altro importante cantiere, stavolta legato alla mobilità sostenibile. Partiranno infatti gli interventi per il “Rafforzamento della mobilità ciclistica – connessione sedi universitarie di Torino e Grugliasco”.

Nel dettaglio, il lato nord di via Filadelfia - dal tratto compreso tra corso Orbassano e il civico 220, in prossimità della zona della Centrale del Latte - vedrà il restringimento della carreggiata e il divieto temporaneo di transito per pedoni e cicli. Il motivo? Il risanamento dei marciapiedi, operazione propedeutica alla realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà in modo più sicuro e diretto i poli universitari delle due città.