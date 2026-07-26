I borghi raccontati da chi li vive: Ala di Stura conquista il Festival dei Saperi

Ogni borgo custodisce una storia, ma sono le persone a darle voce. È stato questo il filo conduttore delle due giornate che la Pro Loco di Ala di Stura ha dedicato al Festival dei Saperi, trasformando una passeggiata tra i sentieri in un'occasione per riscoprire la storia del territorio attraverso i racconti di chi vive e custodisce quei luoghi ogni giorno.

Inserita nel calendario del Festival dei Saperi promosso dall'Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, "Dàscuvertén Ala" ha offerto ai partecipanti l'opportunità di conoscere due borghi caratteristici grazie alle testimonianze di chi ne mantiene viva la memoria. A Pian del Tetto, Rosanna e il professor Nevio Gallina, residente nella borgata, hanno guidato i partecipanti in un percorso dedicato alle origini dell'insediamento e ai suoi principali elementi di interesse storico, condividendo aneddoti e ricordi che hanno restituito il volto più autentico del luogo.

Al Pertusetto, invece, è stata ancora Rosanna ad accompagnare il gruppo tra le antiche case, dove l'accoglienza degli abitanti e l'ospitalità del signor Pino e della sua famiglia hanno reso la visita ancora più significativa. «Queste giornate hanno dimostrato che il patrimonio di Ala di Stura non è fatto soltanto di luoghi, ma soprattutto delle persone che ne custodiscono la memoria. Un sincero ringraziamento va alla Pro Loco Ala di Stura, a Rosanna, al professor Nevio Gallina, al signor Pino e alla sua famiglia, a Lina e a tutti gli abitanti di Pian del Tetto e del Pertusetto che, con disponibilità ed entusiasmo, hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa», sottolinea Mauro Garbano, sindaco di Ala di Stura e assessore dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.



