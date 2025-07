Maxi ramo si schianta su una panchina al Valentino

Nei giorni scorsi, a causa del forte maltempo che ha colpito la città, un grosso ramo è crollato su una panchina del parco del Valentino. Il fattaccio è avvenuto nell’area compresa tra la passerella Maratona, recentemente riaperta dopo i cantieri di ristrutturazione, e la passerella Bailey, in corso Unità d’Italia.

Fortunatamente l’episodio non ha causato feriti, ma il crollo ha sollevato preoccupazione tra i (tanti) frequentatori abituali del polmone verde. L’area è stata rapidamente transennata e messa in sicurezza dalla polizia municipale, ma resta il tema della vulnerabilità degli alberi in alcune zone storiche e molto frequentate della città.

“Si tratta di un ramo molto massiccio - racconta un passante -. Per fortuna non è caduto in testa a una persona”. In molti cittadini segnalano la necessità di controlli più frequenti sullo stato degli alberi e di interventi preventivi, soprattutto nei viali più esposti al vento e ai temporali improvvisi. La settimana scorsa, causa pioggia, sono cadute diverse piante anche in via Scotellaro, in lungo Stura Lazio e in corso Brianza.