Più corse sulla metropolitana di Torino con il biglietto singolo: la Sala Rossa dice sì

Più corse sulla metro con il biglietto singolo, ok dalla Sala Rossa

Buone notizie per chi si sposta a Torino con i mezzi pubblici. La Sala Rossa ha approvato una mozione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che dà il via a una valutazione economica perché anche sulla metropolitana di Torino il biglietto City 100 permetta di fare più viaggi.

Cambi illimitati su bus e tram

Al momento il ticket singolo, che ha un costo di 1.90 euro in formato digitale e 2 euro cartaceo, consente di salire e scendere più volte da tram e bus all’’interno dei 100 minuti. Di fatto sui mezzi di superficie è possibile fare dei cambi illimitati.

Solo una corsa in metro

Il limite temporale non vale però per la linea 1. Tradotto attualmente con un City 100 i passeggeri possono fare solo una corsa in metropolitana. Un problema sollevato più volte, che finalmente potrebbe avviarsi verso una soluzione.

"È solo il primo passo - commenta Firrao - ma è un segnale importante: si avvia finalmente un percorso concreto per migliorare il servizio, seguendo esempi virtuosi come quello di Milano".

"Per Torino Bellissima è un risultato concreto verso una mobilità più semplice, equa e sostenibile" conclude.