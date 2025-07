Via Vibò diventa isola pedonale: da venerdì scattano le multe

Via Vibò pedonale, il 1° agosto si parte ufficialmente. Da venerdì prossimo infatti le telecamere poste a controllo degli accessi entreranno ufficialmente in funzione e scatteranno le multe, rendendo questa il tratto compreso tra via Chiesa della Salute e piazza Vittoria accessibile solo a chi é a piedi oppure ha il permesso.

Come funziona per i commercianti

Questo fatto salvo una finestra per il carico e scarico dalle 10.30 alle 12.30. I commercianti possono anche chiedere il lasciapassare per altri orari della giornata (ma solo per il transito per carico e scarico). Anche i residenti devono chiedere la registrazione della targa.

Le multe

Lo scorso 30 giungo la Città ha iniziato la sperimentazione nell'isola pedonale di via Vibò. In prossimità dell'incrocio con via Chiesa della Salute e via Valfenera sono stati installati due varchi elettronici attivi in modalità non sanzionatoria fino al 31 luglio. Dal 1° agosto invece gli automobilisti di quest'angolo della Circoscrizione 5 dovranno fare attenzione perché il Comune inizierà a fare le multe a chi passerà senza autorizzazione nell'isola pedonale.