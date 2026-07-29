In collina il furgoncino resta incastrato e prende fuoco, intervengono i pompieri [VIDEO]

Un altro mezzo pesante bloccato tra i muri della carreggiata (il secondo in dieci giorni), un’altra mattinata di disagi per residenti e automobilisti. L’ennesimo incidente in strada Villa Zanetti, martedì mattina, ha riacceso i riflettori sulla viabilità critica all’incrocio con strada comunale Cimitero di Cavoretto. E’ proprio il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, a chiedere interventi urgenti per migliorare la sicurezza dell’area.

Il primo caso

Il caso più eclatante dieci giorni fa quando un Fiat Ducato si è incastrato tra il parapetto abitativo e il bosco collinare. Il mezzo ha preso fuoco (la frizione si è bruciata) e il conducente ha dovuto rompere il vetro per uscire dal finestrino. Fondamentale l’intervento dei pompieri che hanno evitato una tragedia.

Il secondo caso

Ieri mattina un furgone impiegato per il servizio di consegne è rimasto incastrato tra i muri perimetrali che delimitano la stretta carreggiata di strada Villa Zanetti. La situazione ha reso necessario l’intervento dei pompieri, chiamati a liberare il veicolo e consentire il ripristino della normale circolazione.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti e riportato all’attenzione una criticità che, secondo i residenti, si ripresenta con frequenza sempre maggiore.

Una strada che continua a creare problemi

Secondo il presidente della Circoscrizione 8, non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi si sono infatti verificati diversi episodi analoghi. Il problema sarebbe legato alle caratteristiche geometriche della strada, che pur essendo aperta al traffico risulta particolarmente stretta e difficilmente percorribile da mezzi di determinate dimensioni. Una condizione che aumenta il rischio di incidenti e crea disagi sia ai residenti sia ai mezzi di soccorso e di servizio.

Il sopralluogo con Polizia Locale e residenti

Le criticità, tuttavia, erano note. Lo scorso 9 luglio il presidente Massimiliano Miano aveva effettuato un sopralluogo insieme al comando della Polizia Locale e ad alcuni residenti della zona. Durante l’incontro sono state raccolte le segnalazioni dei cittadini e verificati direttamente i punti più critici della viabilità, con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni per ridurre il rischio di nuovi incidenti.

Nuovo tavolo per individuare gli interventi

Il confronto tra istituzioni e tecnici proseguirà nei prossimi giorni. È infatti previsto un nuovo incontro dedicato all’individuazione delle modifiche viabilistiche ritenute necessarie per aumentare la sicurezza lungo Strada Villa Zanetti e lungo la vicina Strada Comunale del Cimitero di Cavoretto.

L’obiettivo è definire interventi concreti che possano limitare il transito dei mezzi non compatibili con la conformazione della strada e migliorare la sicurezza complessiva di un tratto viario che continua a rappresentare una delle principali criticità della collina.