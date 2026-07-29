Rapina un anziano mentre passeggia con la nipotina: arrestato dalla polizia

Ha aggredito un anziano che stava passeggiando con la nipotina per strappargli la collana d’oro, facendolo cadere a terra insieme alla bambina. Per questo un cittadino marocchino è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Gorresio, nel quartiere Lucento di Torino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressore avrebbe avvicinato improvvisamente l’anziano colpendolo con diversi pugni al volto e al corpo per impossessarsi della collana che indossava. A seguito dei colpi, la vittima è caduta trascinando con sé la nipotina che teneva per mano: la bambina ha battuto il viso sul marciapiede.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono partite immediatamente dopo la rapina. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare il presunto responsabile.

Determinante il lavoro della Sezione Falchi, che ha rintracciato il sospettato in meno di 24 ore mentre percorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo risultato rubato. Durante il controllo e le successive perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato diversi elementi ritenuti utili alle indagini, tra cui parte dell’abbigliamento compatibile con quello indossato dall’autore della rapina ripreso dalle telecamere.

Sulla base dei gravi indizi raccolti e del pericolo di fuga e di reiterazione del reato, anche in considerazione della disponibilità di veicoli rubati, nei confronti dell’uomo è stato disposto il fermo.



