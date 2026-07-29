Malore al rifugio: intervento notturno dell’elisoccorso per un minorenne

Un minorenne è stato soccorso nella serata di ieri presso il Rifugio Questa, nel territorio di Valdieri (Cuneo), dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in quota con il padre. L’allarme è scattato intorno alle 22, in condizioni meteo marginali, che hanno richiesto una valutazione attenta delle modalità di intervento.

Nonostante la situazione, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno attivato un dispositivo misto: invio dell’elicottero e mobilitazione delle squadre a terra.

Fortunatamente le nuvole non hanno impedito l’avvicinamento: l’elicottero è riuscito ad atterrare sulla piazzola del rifugio, ha prelevato il ragazzo e il padre, entrambi di nazionalità olandese, e li ha trasportati rapidamente in ospedale per gli accertamenti necessari.