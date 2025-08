Si fanno la doccia nei giochi d'acqua dei bimbi, allontanati gli abusivi dal Di Vittorio

Torna la pace al parco Di Vittorio, nel quartiere Lingotto. Dopo la pioggia di segnalazioni, durata due settimane e relativa all’occupazione dei camper, la Circoscrizione 8 è intervenuta mettendo la parola fine alle polemiche e ottenendo l'allontanamento di un gruppetto di nomadi.

Utilizzo improprio

Oggetto del contendere l’utilizzo, improprio, dei giochi d’acqua, inaugurati a maggio del 2024 e molto apprezzati dalle famiglie. “Utilizzati per farsi la doccia - spiega il presidente del centro civico, Massimiliano Miano -. Senza contare i bivacchi e i pic-nic nel parco, con tanto di rifiuti abbandonati ed escrementi lasciati vicino agli alberi”. Un bel problema, in estate. Tra mamme, papà e nonni preoccupati per la situazione.

Troppe discussioni

Negli ultimi giorni non sono mancati nemmeno i battibecchi tra le famiglie rom e i cittadini del Lingotto. Troppo per la Otto che ha chiesto al nucleo nomadi nuovi controlli. “Il parco è di tutti ma è inclusivo e ci vuole rispetto, non lo si può trasformare in una accampamento o, peggio, in una discarica” conclude Miano.

Un lavoro svolto di concerto con la polizia municipale, oltre ad Amiat che ha provveduto a ripulire un parco considerato dallo stesso sindaco uno dei più belli della città. Ormai pienamente rilanciato con nuove attrezzature per i giovani. Continua anche la collaborazione con la Circoscrizione 2, e il presidente Luca Rolandi, per tenere d'occhio zone, problematiche, che impattano anche sulla vicina 8. Vedasi via Pernati di Momo.