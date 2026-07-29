Unione Montana Valle Susa condanna all'unanimità i fatti del 25 luglio



Il Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa, riunito nella sera del 28 luglio 2026, ha approvato all’unanimità una dichiarazione di ferma condanna delle violenze che, nella giornata del 25 luglio, hanno interessato i cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione presenti sul territorio valsusino.

Gli assalti condotti da gruppi organizzati contro i siti di Chiomonte, San Didero, Salbertrand e Susa hanno provocato il ferimento di rappresentanti delle Forze dell’ordine, oltre a mettere a rischio l’incolumità di lavoratori, cittadini e cittadine. Per l’entità dei danni e l’intensità degli scontri, l’assalto risulta tra i più gravi registrati nell’area dei cantieri negli ultimi quindici anni.

A tutte le persone ferite il Consiglio ha espresso la piena solidarietà e vicinanza dell’ente e dei 22 comuni che lo compongono.

«La violenza non rappresenta la Valle di Susa: ne offende la storia, la dignità e l’immagine - ha dichiarato il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri - Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con il legittimo esercizio del diritto di manifestare e dissentire, che in Valle di Susa ha una lunga e rispettata tradizione democratica. Così facendo si oscurano le ragioni dell’opposizione all’opera».

Il Consiglio ha ribadito che nessuna posizione, qualunque sia il giudizio legittimamente diverso che ogni amministrazione e ogni comunità può esprimere rispetto a una grande opera, può giustificare il ricorso alla violenza, all’intimidazione e alla devastazione.



