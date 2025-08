Debito di 2 milioni con la Smat: nei guai 40 palazzi di Moncalieri e 55 di Nichelino

Un debito complessivo che supera i 2 milioni di euro, con 40 palazzi di Moncalieri e 55 di Nichelino che si ritrovano nei guai, alle prese con un debito con la Smat superiore ai 10 mila euro.

Cittadini avvisati con avvisi in buca

La società che gestisce il servizio idrico ha fatto il punto della situazione, dopo che nelle ultime settimane ha provveduto ad informare i cittadini dello stato dei pagamenti delle loro bollette. Al momento nessuna azione coercitiva, ma un preavviso di quanto è previsto per il recupero dall’Autorità di regolazione Arera, qualora non si provveda a regolarizzare la propria posizione.

"Il nuovo metodo di comunicazione consente alle utenze condominiali di non accumulare cifre considerevoli di scoperto. Per facilitare l’accesso ad ulteriori informazioni nella comunicazione è stato inserito un QR Code per richiedere i documenti amministrativi", come ha spiegato Smat nella sua nota.

Una situazione diffusa nel Torinese

Le utenze interessate sono complessivamente 1.535, con oltre 60 mila volantini consegnati nelle buche di altrettanti condomini: 35.276 interessano la Città di Torino, 24.894 gli altri Comuni serviti dall’azienda.

Per verificare una eventuale situazione debitoria con Smat è possibile contattare il servizio clienti tramite il numero verde 800.010010, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.30. In alternativa, è possibile andare a consultare il sito web della Smat.