Carceri, sequestrati a Torino due smartphone a detenuti stranieri

Nuova operazione di rilievo della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dove nella giornata odierna gli agenti hanno sequestrato due telefoni cellulari illecitamente detenuti da alcuni ristretti. A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del SAPPE, e Vicente Santilli, segretario regionale del sindacato per il Piemonte, che hanno espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal personale.

Il primo rinvenimento è avvenuto intorno alle 15.10, nella V Sezione del Padiglione B, quando gli agenti hanno notato il comportamento sospetto di un detenuto di nazionalità marocchina che tentava di nascondere un oggetto tra gli indumenti. Invitato a consegnarlo, il ristretto ha estratto spontaneamente uno smartphone.

La successiva perquisizione in un’altra camera detentiva della stessa sezione, occupata da due detenuti stranieri, ha portato al ritrovamento di un secondo cellulare, abilmente occultato all’interno di un armadietto.

Capece e Santilli sottolineano come il sequestro di telefoni rappresenti un risultato di grande importanza per la sicurezza interna: dispositivi di questo tipo vengono spesso utilizzati per mantenere contatti con l’esterno, impartire ordini, organizzare traffici illeciti, introdurre droga e altri oggetti vietati, e in alcuni casi per continuare ad attività criminali anche dal carcere.

Il SAPPE evidenzia inoltre il valore dell’operazione alla luce delle difficoltà operative quotidiane: carenza di organico, turni gravosi e popolazione detenuta in crescita. Nonostante ciò, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria continuano a garantire sicurezza e controllo, intercettando ogni giorno telefoni, droga e materiali proibiti.

Il sindacato rinnova la richiesta al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Ministero della Giustizia di potenziare gli organici, rafforzare i sistemi tecnologici di contrasto all’introduzione di telefoni — dai jammer agli strumenti di rilevazione — e aumentare gli investimenti per sostenere il Corpo nella sua missione istituzionale.