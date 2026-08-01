Ricercato individuato grazie all'Apple Watch che aveva appena rubato da una macchina in un centro commerciale. La Polizia ha arrestato un 27enne marocchino, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cuneo, che aveva disposto l'obbligo di dimora ad Avigliana. Il giovane è stato denunciato anche per ricettazione.

Apple Watch rubato da una macchina

L'intervento è scattato a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un italiano che, grazie al sistema di geolocalizzazione del proprio Apple Watch, era riuscito a individuare la posizione dell'orologio. Il dispositivo si trovava all'interno del suo zaino, che era stato rubato poco prima dalla sua vettura in sosta in un centro commerciale di Settimo Torinese.

La refurtiva

Gli agenti del Commissariato "Dora Vanchiglia" hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, con uno zaino successivamente riconosciuto come quello rubato. Sottoposto a perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso dello zaino rubato e dell’intera refurtiva, composta da un Apple Watch, un paio di scarpe, degli occhiali da sole, due magliette, un impermeabile e una torcia da trekking, beni che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è emersa a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cuneo, conseguente all'aggravamento della misura cautelare precedentemente applicata. Il marocchino è stato arrestato ed è stato denunciato per ricettazione.