Anziano cade a terra e batte la testa: momenti di paura a Nichelino

Momenti di paura alcuni giorni fa a Nichelino, quando un anziano è caduto mentre andava in farmacia, sbattendo la testa e provocandosi alcune ferite.

Momenti di paura nella zona di Largo Delle Alpi

L'anziano è stato poi soccorso dai sanitari del 118, ma dopo essere rientrato a casa, perché a quanto pare nessuno si è fermato a prestargli soccorso. A raccontare la vicenda la figlia di questo pensionato, che ha voluto denunciare sui social l'indifferenza dilagante delle persone. "Mio padre, 90 anni, è caduto in zona Largo delle Alpi: ha sbattuto la testa, lo zigomo, il braccio e la spalla. Si è ferito, sanguinava. Eppure nessuno si è fermato ad aiutarlo, nessuno ha chiamato un’ambulanza".

La denuncia della figlia: "Basta indifferenza"

" È dovuto tornare a casa da solo, sanguinante e spaventato. Mi chiedo: dove siamo finiti come società? È questo il mondo che vogliamo? Un mondo in cui un anziano cade a terra e viene ignorato come se non esistesse?". Talvolta basta un piccolo gesto, una telefonata, uno sguardo per fare la differenza. E a Nichelino nessuno l'ha fatto in questo frangente.

"Oggi è toccato a mio padre, domani potrebbe toccare a uno dei vostri cari. Non restiamo indifferenti", ha concluso la donna, sperando che questo caso possa restare isolato e non avere seguito.