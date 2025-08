Auto esce di strada sulla Torino-Aosta: ferita una donna

Paura questa mattina, venerdì 1 agosto 2025, lungo l’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, nei pressi della frazione Baio Dora di Borgofranco d’Ivrea. Un’automobile, in transito in direzione Torino, è uscita improvvisamente di carreggiata, terminando la corsa nei campi adiacenti.

A bordo del veicolo viaggiava una donna, rimasta ferita in modo lieve nell’impatto. La conducente è stata soccorsa sul posto e non è in pericolo di vita.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, insieme agli ausiliari dell’Itp, per gestire l’emergenza e regolare il traffico.

Nonostante l'incidente, le ripercussioni sulla circolazione autostradale sono state contenute e la viabilità è tornata regolare in breve tempo. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale, anche se le prime ipotesi parlano di una possibile perdita di controllo da parte della conducente.