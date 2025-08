Nuova vita per il giardino di via Fossati: giochi inclusivi e sicurezza per tutti

Un’area giochi completamente rinnovata e più sicura, con nuove attrezzature inclusive e interventi mirati a migliorare la vivibilità del giardino. Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione del giardino di via Fossati, nel quartiere Pozzo Strada, finanziati nell’ambito del Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a supporto della rete delle biblioteche di prossimità entro un raggio di 750 metri.

Il progetto, che si inserisce nel piano più ampio di rigenerazione urbana e accessibilità degli spazi pubblici, ha riguardato diversi ambiti: dalla sicurezza alla sostenibilità, dall’inclusività all’estetica.

Gli interventi principali

Tra gli interventi principali l'installazione di due nuovi giochi accessibili a tutti: un dondolo a molla a due seggiolini e uno scivolo singolo con scaletta. Oltre alla manutenzione dell’altalena esistente, con sostituzione dei seggiolini e verifica della struttura, ancora in buone condizioni. Si continua con la sostituzione della vecchia gomma antitrauma con una nuova superficie colorata colata in opera, ideale per assorbire urti e cadute accidentali, e con la manutenzione della pavimentazione del piazzale circostante, con riporto di materiale drenante in graniglia fine.

Rinnovo degli arredi

Spazio anche al rinnovo degli arredi con nuove assi in legno per le panchine e installazione di cestini porta rifiuti. Sostituita, infine, la recinzione lungo il lato di via Fossati: ora in acciaio verniciato verde per un impatto visivo più gradevole e maggiore resistenza nel tempo.

Un intervento che risponde anche a una precisa visione di città: quella in cui i luoghi della cultura e del tempo libero sono accessibili, accoglienti e sicuri per tutti. Il giardino, infatti, rientra in uno dei progetti finanziati con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra biblioteche, spazi verdi e comunità locali, favorendo la socialità e l’inclusione attraverso la prossimità.