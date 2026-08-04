Uomo investito da un treno a Trofarello: circolazione via binari sospesa

Uomo investito da un treno a Trofarello. I sanitari del 118 sono intervenuti in via Torino, all'altezza di un passaggio a livello, per soccorrere la persona fortunatamente viva. Dopo le prime cure del caso, l'equipe del servizio regionale di elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale CTO.

Per consentire l'intervento dei medici, oltre che gli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria, la circolazione via binari sulla linea SFM1 Rivarolo-Chieri è sospesa. Al momento sono stati cancellati i Regionali 26008 per Rivarolo delle 8.31 e il 26110, sempre da Rivarolo, delle 8.30. Altri convogli potranno subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

"L’incidente che, questa mattina, ha coinvolto un giovane di 23 anni, che è stato colpito da un treno al passaggio a livello di via Torino a Trofarello, impone a tutti una riflessione seria e immediata sulle condizioni di sicurezza di quell’attraversamento. Trenitalia ha comunicato che il passaggio a livello dotato di grembiali anti attraversamento, era regolarmente chiuso, ma la comunità locale lamenta il fatto che si tratta di un’infrastruttura ormai inadeguata che, da anni, rappresenta una barriera fisica e funzionale nel cuore del paese. Un attraversamento a raso su un’arteria trafficata soggetta a chiusure frequenti e prolungate ha una pericolosità intrinseca” spiega la consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo. “Per questo motivo depositerò un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta quali azioni intenda intraprendere, con quali tempi e con quali interlocuzioni, affinché si apra, finalmente, un tavolo operativo con il Comune di Trofarello e con Rfi” conclude Pompeo.



